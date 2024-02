“Mirko ancora interessato a Perla?”, parla Loana Vatiero

Loana Vatiero dopo la sorpresa a Perla nella Casa del Grande Fratello, intervistata dal buon Lorenzo Pugnaloni ha svelato cosa ne pensa dell’interesse di Mirko Brunetti per sua sorella.

Mia sorella si sarà fatta un sacco di domande, “ma perché viene qua?” o “vuole delle risposte?”. Penso che Mirko ieri sia entrato per avere delle risposte da mia sorella perché forse lui è più lucido.

Se Mirko non è preso da Perla mi chiedo perché è entrato. Anche io l’ho visto un po’ più freddo, non so se per paura o emozione, ma era un po’ tirato.

Non so se arriveranno ad una risposta, positiva o negativa che sia, ma la vita è fuori, il futuro è fuori. In questo momento Perla si deve godere la casa, i concorrenti e poi le cose le risolverà fuori.

Poi, hanno deciso di far entrare Mirko e sono contentissima perché per mia sorella lui è un punto di riferimento. Se non è amore è comunque un bene enorme.