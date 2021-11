Questa sera Mirko Gancitano, fidanzato di Guenda Goria, torna nella Casa del Grande Fratello Vip. Lo farà per Alex Belli, suo migliore amico, dopo le ultime vicende che lo hanno avvicinato a Soleil Sorge mettendo in discussione il suo matrimonio con Delia Duran (di cui è stato testimone di nozze). Mirko sarà presente questa volta per ribadire il suo sostegno ad Alex.

Mirko Gancitano torna al Grande Fratello Vip per Alex Belli

Lo scorso venerdì, il giovane Gancitano era intervenuto nello studio della trasmissione Pomeriggio 5 per commentare le ultime dinamiche all’interno della Casa del GF Vip. Mirko non ha negato di trovarsi “tra l’incudine e il martello” nel parlare di Alex e della moglie Delia Duran, dal momento che entrambi sono suoi grandi amici. Ecco le parole del ragazzo:

Per me è molto complicato, da un lato c’è Alex che è molto amico mio e mi ha sempre aiutato nella vita, ma dall’altra parte sono molto vicino a Delia.

Il dispiacere maggiore, da parte di Mirko Gancitano, sarebbe anche per un altro aspetto: Alex Belli ha infatti affermato che Mirko e Guenda non starebbero supportando Delia da fuori. Il giovane ha quindi fatto delle precisazioni nel corso di Pomeriggio 5, asserendo:

Alex pensa che sia manovrata da qualcuno, ma ciò che volevo dirgli è che non è così assolutamente perché Delia è una donna intelligente e adulta.

Più duro nei confronti di Soleil Sorge:

Io credo che lo abbia provocato, però anche Alex dovrebbe per una volta, prima di mettere in dubbio Delia ed i suoi amici, mettere in dubbio se stesso perché è tanto testarlo.

Infine, parlando della moglie ha aggiunto: