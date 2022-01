Mirko Gancitano al GF Vip? Guenda Goria svela cosa ne pensa

Guenda Goria, amica di Alex Belli e Delia Duran, ospite di Casa Chi ha commentato il prossimo ingresso della moglie dell’attore al Grande Fratello Vip ed ha parlato dell’eventualità di un prossimo ingresso di Mirko Gancitano.

L’attrice e musicista ha svelato come si potrebbe comportare lei qualora il suo fidanzato Mirko Gancitano entrasse al GF Vip mettendo in scena lo stesso atteggiamento di Alex Belli:

Io lo demolirei. Ma tu ti immagini io con la mia dialettica? Non ha questo carattere ed è anche siciliano Mirko. Io penso che se dovesse partecipare ad un reality… io glielo consiglierei. Lui è molto dolce e mi piacerebbe che si facesse conoscere per quello che è. No, non è un ragazzo da chimica artistica, no, no, no.