Mirko e Perla tornano insieme? Parla la sorella della Vatiero

Perla Vatiero (vuoi o non vuoi, cit!) è una delle concorrenti più amate di questo Grande Fratello. Proprio in queste ore, sua sorella Loana è intervenuta su Libero intervistata dal buon Lorenzo Pugnaloni dove ha parlato del possibile ritorno di fiamma con Mirko Brunetti.

La sorella di Perla ha commentato il percorso della Vatiero parlando anche di Mirko Brunetti e Beatrice Luzzi:

Però, è entrata con tutti i buoni propositi per fare un’esperienza personale. Non ha fatto progetti, è entrata con un mood di spensieratezza e positività. Se lo meritava! Ad oggi sono molto contenta, perché è riuscita a riscoprire sé stessa. Quindi, posso dire che questo percorso le sta facendo del bene.

Non è stato facile, sapevamo a che cosa sarebbe andata incontro. Avere sia la presenza di Mirko che finalmente un confronto da vicino sicuramente spaventava, più che altro perché non si vedevano da tempo.

E per quanto riguarda un possibile ritorno di fiamma tra Perla e Mirko, ha aggiunto:

Se torneranno insieme? Me lo sono chiesta tante volte, non saprei rispondere. Oggi sono due persone diverse, mature, vivrebbero il rapporto in maniera differente. Io ho sempre sostenuto mia sorella in tutte le sue scelte; se sono felici insieme, lo sono anch’io!

E per quanto riguarda Beatrice Luzzi, ha aggiunto:

Sono dalla parte di Perla. Non perché sia mia sorella, anche perché può confermare che sono sempre molto critica e dura con lei. Beatrice ha capito che mia sorella è molto forte, non le manda a dire, è molto schietta e diretta.

Diciamo che ha trovato pane per i suoi denti. Da gran provocatrice ha cercato di metterla in difficoltà per far sì che reagisse. Ha iniziato già dalla prima settimana che Perla è entrata in casa, quando le ha detto che stava con Mirko per convenienza economica.

Era una cosa già studiata secondo me. Non puoi giudicare o sparare a zero su una persona che neanche conosci. Perla ha sempre tenuto molto bene il confronto, nonostante la sua giovane età. Quindi, sono fiera di lei!