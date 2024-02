“Mirko e Perla innamorati?”: ex Vippone interviene e stronca la coppia

Mirko Brunetti e Perla Vatiero si sono ritrovati nelle passate ore nella Casa del Grande Fratello. Cosa accadrà tra i due? Torneranno davvero insieme come sperano i Perletti o la loro storia è ormai destinata alla fine?

Mirko e Perla innamorati? Il parere di Alex Belli

Con il suo ingresso, finora, Mirko ha dimostrato di essere più attento ai rimproveri nei confronti di Perla che non alla loro eventuale relazione. Il ragazzo ha infatti colto l’occasione per correggere un po’ di errori grammaticali della sua ex e incitarla a smettere i panni – non dovuti – della psicologa.

Ma la domanda a questo punto sembrerebbe essere un’altra: Mirko e Perla sono davvero innamorati? Se la Vatiero sembra ancora provare dei sentimenti sinceri per il ragazzo, quest’ultimo forse avrebbe ormai maturato la decisione di restare solo amici.

A dire la sua nelle passate ore è stato anche un ex Vippone, Alex Belli, il quale sembra avere un’idea chiara sull’ex coppia.

Ospite di 361 Lounge, l’attore ha espresso il suo parere, stroncando la coppia di gieffini:

Se Perla è ancora innamorata di Mirko? Ti dico io di cosa sono innamorati questi due. Lo vuoi sapere? Della telecamera!

Una battuta che non è sfuggita sui social ma che, in realtà, sembrerebbe rispecchiare il parere di molti utenti e fan del Grande Fratello.

Alex: “Ti dico di cosa sono innamorati questi due? (Perla e Mirko)

Lo vuoi sapere?

DELLA TELECAMERA 🎥” Eehh chi meglio di lui puó capirlooo!#grandefratello pic.twitter.com/JtOMY8oZTk — 🌻SoleilStateOfMind🌻 (@sunstateofmind_) February 14, 2024