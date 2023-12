Angelica Baraldi, intervistata da Casa Chi, ha svelato per quale motivo Mirko Brunetti ha deciso di mettere un punto alla sua relazione con Perla Vatiero, ex fidanzata e concorrente del Grande Fratello.

Io ero la persona di fiducia di entrambi. Stavo legando molto con Perla, con Mirko eravamo come fratelli. Facevo da collante per farli riavvicinare ma il pubblico ha capito tutt’altro ed è per questo che sono stata eliminata.

Mirko ha fatto un percorso particolare, credo che sia stato unico a differenza nostra. Lui non è entrato per fare una scelta tra Greta e Perla, si è ritrovato in balia degli eventi.

Angelica ha poi aggiunto:

Lui e Perla si guardavano con occhi meravigliosi, c’è tanto sentimento tra loro. Poi lui ha fatto una dichiarazione per chiudere ieri…

Secondo lui ha voluto mettere un punto per lei, per farla stare tranquilla nella Casa ora che lui non c’è più. Per darle quella libertà di divertirsi e godersi l’esperienza del Grande Fratello. Anche perché non sappiamo quali saranno i nuovi ingressi e cosa succederà.

Per quello che ho visto io nella Casa c’è tanto sentimento tra i due, io ho sognato in prima persona. Ci ho creduto tanto e ci credo tutt’ora… Li guardi e ti perdi. C’è proprio una magia tra di loro, per me c’è ancora tanto. Magari se ne renderanno conto fuori dalla Casa. Io li amo veramente…