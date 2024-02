Mirko Brunetti è entrato nella Casa del Grande Fratello per passare qualche giorno con Perla Vatiero. L’ex concorrente, però, ha mandato gli altri in “error 404” dopo aver espresso il suo supporto nei confronti di Beatrice Luzzi.

Mirko, una volta rientrato in Casa, ha rimproverato Perla. Inizialmente ha corretto i suoi agghiaccianti errori grammaticali e poi l’ha invitata ad essere più “umana” nei confronti di Beatrice:

Si dice instaurare non restaurare. Si restaura la Basilica di San Pietro mentre si instaura un rapporto.

E comunque… quando Bea disse che forse Mirko poteva avere di più, se avesse voluto. Diciamo che non aveva tutti torti #grandefratello #Luzzers #salottogf #beaux pic.twitter.com/6OWFjOXBIM

Sei laureata in psicologia? No Perla, non così però.