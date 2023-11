Mirko Brunetti dopo l’ingresso di Perla Vatiero nella Casa del Grande Fratello, sta iniziando ad avere i primi dubbi nei confronti della sua storia con Greta Rossetti.

Mirko Brunetti mette in “pausa” il suo rapporto con Greta

Durante un momento di confidenze con Angelica Baraldi, il concorrente del GF ha esaminato la sua attuale relazione con Greta Rossetti, ridimensionando – di molto – il suo trasporto:

Noi all’inizio del programma abbiamo sentito una cosa forte. Poi a un certo punto, passando il tempo, determinate situazioni hanno portato il rapporto di tanto indietro.

Quello che io avevo detto che abbiamo provato non rispecchia più quelli che siamo. Adesso la cosa non rispecchia più l’inizio. Si è persa completamente la complicità.

Anche stando dentro casa, le piccolezze, i discorsi che fai… All’inizio cresceva il rapporto e poi è crollato di botto. Succede che uno discute, ma non così.

Dall’essere al top al trovarsi all’opposto in un giorno mi ha mandato in tilt, quindi sono entrato in confusione.

Quello ha iniziato a farmi venire i dubbi. Però sono contento per come mi sono comportato qui dentro. Non mi ha minimamente influenzato il percorso.