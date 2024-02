Mirko Brunetti è stato chiamato nel confessionale del Grande Fratello per lasciare la casa. Perla Vatiero si era illusa di vederlo tornare ma non sarà così. Tra l’ex coppia ci sono stati tanti chiarimenti ma nessun avvicinamento.

Mirko Brunetti lascia il GF: lacrime amare, la lettera per Perla

Il ritorno di fiamma tra Mirko e Perla è ancora possibile? Lui si è detto ancora disposto a “scalare montagne” per la sua ex fidanzata:

Nel momento in cui sto con lei, se un’ora prima ho pensato “io e lei non possiamo stare insieme” mi cambia il pensiero. Mi diventano normali troppe cose, nello stare insieme, nella complicità… E’ vero, siamo stati cinque anni insieme. Per Perla scalerei una montagna a prescindere non è perché le ho voluto bene per cinque anni ma perché quel sentimento non se n’è mai andato. Se mi dici “fallo per un’altra”…Ci eravamo annullati.

A Mirko, tuttavia, è stata data la possibilità di scrivere una lettera per Perla e lo ha fatto tra le lacrime:

Perlì non sapevo che non sarei tornato, e stavolta ti scrivo io con le lacrime agli occhi. Distaccandoci ho capito che la razionalità non ci porta da nessuna parte e che ho ancora bisogno di passare del tempo con te…

Se ci sarà un ritorno di fiamma avverrà chiaramente a telecamere spente.

mi fa così male vederlo così e mi farà male il doppio sapendo di come starà uscendo leggendo le cessate e vedendo tutto quello creato aumentando ancora di più le sue insicurezze chiudendosi a riccio.

vorrei così abbracciarlo.🥲❤️‍🩹#perletti pic.twitter.com/TPJZ68de1E — deebss🌸 (@eSaUsTa__) February 18, 2024

“Perli non sapevo che non sarei tornato…… con le lacrime agli occhi…..distaccandomi cosi ho capito che la razionalità non ci porta da nessuna parte e che ho ancora bisogno di passare del tempo con te. Le risposte…”#perletti pic.twitter.com/CCbsF82KHy — vivi👾 (@nottodayhoneyi) February 18, 2024