Mirko Brunetti ha un’altra ragazza in testa? L’ex concorrente del Grande Fratello, dopo essere rientrato nella Casa per comprendere i suoi sentimenti per Perla Vatiero, è stato messo in discussione sui social.

Mirko Brunetti interessato ad Angelica Baraldi? Lo scoop

Viviana Bazzani, tramite il suo profilo di TikTok, ha confermato il disinteresse di Mirko nei confronti di Perla svelando che lui avrebbe pure un’altra frequentazione in corso:

Ma parliamo di Mirko Brunetti, perché? Perché lo voglio dire questo scoop! Poi le cose si dicono in quanto le persone che stanno nel backstage del Grande Fratello alla fine mormorano, dicono e raccontano certi comportamenti. Al di là di questo Mirko che ha fatto credere un po’ a tutti noi che ancora c’era questo ripensamento e sentimento per Perla, ma ci ha veramente preso in giro. Del resto, dentro la Casa, questo dover “rimproverare” questa ragazza, fa capire che insomma non gliene può fregare di meno.

Secondo l’opinionista, infatti, Mirko sarebbe interessato ad Angelica Baraldi:

Ma detto questo io invito Mirko ad essere un po’ sincero con tutti. E soprattutto ad ammettere che il suo cuore ha una simpatia per un’altra persona. Quando si vedono nel backstage ci sono baci, abbracci, c’è stato anche un bacio a stampo. C’è proprio questa forte, forte, forte simpatia. Insomma, bisogna essere sinceri e poi rapportarsi con le proprie ex in modo “Angelico“.

Angelica Baraldi, quindi, ha deciso di rompere il silenzio:

Idiozie, illazioni, offese e commenti privi di senso. Solo per far parlare di sé nel disperato tentativo di crearsi uno spazio su questi social diabolici. Stiamo perdendo di vista la realtà e il buonsenso. Diventa ogni giorno sempre più difficile andare avanti e accettare tutta la tossicità di questi ultimi momenti. La preoccupazione più grande è che vedo peggiorare drasticamente la situazione. Sono dispiaciuta profondamente per come stiano andando questi giorni, ma come amica di entrambi ho il compito di rispettare qualsiasi cosa accada perché in fin dei conti solo loro sanno quale può essere la decisione più giusta da prendere. Il tempo farà il resto.

