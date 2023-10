Mirko Brunetti, cosa ha fatto con Perla e Greta prima del Grande Fratello

Mirko Brunetti è pronto ad entrare nella Casa del Grande Fratello dopo la fine della storia con Perla Vatiero e l’ipotetico stand by con Greta Rossetti, sua (attuale?) fidanzata dopo Temptation Island.

Secondo le indiscrezioni giunte ad Amedeo Venza, Mirko Brunetti entrerebbe nella Casa con un preciso intento e, proprio per questo motivo, avrebbe smesso di sentire sia Perla che Greta:

Conosco molto bene la famiglia di Mirko che stasera entrerà al Grande Fratello! Volevo dirti che da quello che ho capito è stato chiamato 2 settimane fa e ha fatto tutti i provini via webcam fino ad arrivare poi all’incontro con Alfonso poi è tornato a casa e da quanto so lui avrebbe deciso di non sentire più ne Perla ne Greta per creare qualche dinamica all’interno della casa con confronti e triangoli amorosi. Infatti lui ha sentito Greta fino a qualche giorno fa (prima di partire per Roma).