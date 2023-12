Tra qualche ora l’idillio tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero potrebbe frantumarsi per via dell’ingresso di Greta Rossetti nella Casa del Grande Fratello. Lui, nel frattempo, ha cercato di baciare la sua ex ma non è finita bene.

Mirko prova a baciare Perla: ecco la reazione della Vatiero

“Eddai, non fare sempre queste cose che io odio. Non è che sono cambiata in tutto eh!”, ha affermato Perla dopo essersi spostata dal tentativo del suo ex fidanzato di darle un bacio mentre lavavano i piatti insieme.

I due hanno continuato a provocarsi e a parlare dei rispettivi regali di Natale, finché Perla non lo ha sfidato apertamente sbagliando pure il giorno del compleanno di Mirko:

Non l’hai mai azzeccato in cinque anni. E’ una cosa che mi fa sempre rimanere male. Ma se sbagli sempre…

Mirko cerca di dare un bacio a Perla #perletti pic.twitter.com/csEii76CYL — Mirko e Perla (@perletti_M) December 1, 2023

no perché stava facendo di nuovo il fenomeno e appena ha visto lei piangere ha subito cambiato atteggiamento LORO USCITI DIRETTAMENTE DA WATTPAD #Perletti pic.twitter.com/aHPurflQaz — e ;seyfer era 🌙 (@always__shines) December 2, 2023