Mirko e Perla torneranno davvero insieme? Questo non ci è dato sapere ma dopo l’ingresso della sua ex nella Casa del Grande Fratello, i due ragazzi si sono riavvicinati sempre di più, scambiandosi anche parole importanti. Tuttavia, Perla non può dimenticare il passato che avrebbe portato alla profonda crisi tra i due.

Mirko, le accuse a Perla e alla sua famiglia

Nonostante la presenza di Greta Rossetti nella vita di Mirko, i telespettatori fanno il tifo per il ritorno di fiamma tra Brunetti e Perla. Sui social non si parla d’altro e proprio in queste ore è spuntato un vecchio video con protagonista Mirko.

Dopo la fine della relazione con Perla, infatti, il gieffino fece una diretta social in cui parlava della sua ex e della famiglia di Perla:

Nel momento in cui prendo una decisione, a me non piace infangare, raccontare che Perla scrive quei brutti messaggi a Greta. Che mi minaccia di non andare a Roma. Che un membro della sua famiglia ha addirittura perso del tempo per chiamarmi e dirmi che veniva a Rieti e mi faceva del male. […] Sono queste le cose che sono successe e io non ho parlato a oggi. Sono cose brutte quelle che sono accadute. E non le ho mai dette per tutelare lei.

Nello stesso video, inoltre, il ragazzo accusava l’ex fidanzata di voler fare la vittima: