Miriana Trevisan sparla Soleil Sorge e mette in guardia le principesse: “Il mio agente mi ha detto di non fidarmi!”

Miriana Trevisan è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip con il “piede di guerra” nei confronti di Soleil Sorge. Proprio per questo motivo, la ex lolita di Non è la Rai ha messo in guardia le principesse etiopi.

Dopo aver discusso con Manila Nazzaro e aver ascoltato le confidenze di Gianmaria Antinolfi che ha sparlato Soleil eludendo i microfoni (mi aspetto, quindi, almeno un rimprovero da parte di Alfonso), la Trevisan ha puntato il dito contro la Sorge tirando in ballo il suo agente:

Il mio agente è lo stesso di Gianmaria, e mi ha detto “non ti fidare di Soleil”.

Miriana è partita chiaramente prevenuta avendo delle informazioni dall’esterno e senza conoscere entrambe le parti. Non sarebbe opportuno, in contesti di questo tipo, conoscere le persone senza farsi coinvolgere da livori personali di altra gente?

Miriana: “Il mio agente è lo stesso di Gianmaria, e mi ha detto “non ti fidare di Soleil”” #gfvip — 赤いフレア Red Bengala (@RedBengala) September 23, 2021

Una domanda:

Chi è più ossessionato da Soleil tra Giancoso, le Princess e Miriana ? Ma perché nessuno di loro gliele dice in faccia queste cose?#GFvip pic.twitter.com/OvrKgPz2FZ — (@Cmarti_10) September 23, 2021