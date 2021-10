Miriana Trevisan in queste ultime ore è stata decisamente “croccantella”. La concorrente del Grande Fratello Vip ha svelato di aver fatto un sogno erotico con protagonisti alcuni coinquilini della Casa.

E mentre Pago parla dell’ex moglie considerandola un po’ “defilata”, Miriana Trevisan conquista l’attenzione della Casa del GF Vip con una confessione bollente: ha fatto un sogno erotico con protagonisti alcuni uomini e una donna.

A quanto pare nel sogno bollente di Miriana erano presenti Gianmaria Antinolfi, Samy Youssef, Aldo Montano, Nicola Pisu e Sophie Codegoni.

Miriana Trevisan, così come riportano i colleghi di Biccy, ha raccontato pure di aver baciato una donna:

Non sono mai stata a letto con una donna, ma ne ho baciata una. Sono stata corteggiatissima da 3 donne quello sì. Però non c’è stato niente, non mi andava di esplorare.