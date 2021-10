La puntata di ieri per Miriana Trevisan è stata piuttosto difficile, dopo i pesanti attacchi ricevuti ed in particolare dopo aver scoperto l’opinione che la mamma di Nicola Pisu avrebbe di lei. La showgirl è esplosa questa mattina in lacrime tra le braccia dell’amico Alex Belli.

Miriana scoppia a piangere dopo la puntata del GF Vip di ieri

Miriana, Alex e Carmen si sono ritrovati in veranda a commentare gli ultimi avvenimenti e all’improvviso la Trevisan è scoppiata a piangere ripensando ai duri attacchi durante il GF Vip soprattutto dopo l’intervento della mamma di Nicola, Patrizia Mirigliani.

La donna si è senza dubbio sentita giudicata ed ha commentato:

Però, pensare che io sia disonesta con lui no… Mi viene da piangere… C’è il mio bambino fuori! Sicuro che non lo pensa nessuno?

Alex ha tentato di tranquillizzarla, invitandola a non frenarsi mai per nulla. A incalzarla a non farsi alcuna colpa è stata anche Carmen Russo che ha ribadito come tutto sia anche un gioco. Alex ha quindi ribadito:

Non ti devi colpevolizzare di nulla, capisci? Pensa se uno si deve colpevolizzare di sta roba qua… Ma robe da matti!

La donna ha proseguito a piangere sulla spalla dell’amico, mentre Carmen ha sottolineato che non è successo in fondo nulla di male. Miriana ha però commentato, riferendosi ancora a Nicola:

Io sono certa di aver cercato di non fargli male in tutti i modi, anche essendo dura!

A quanto pare, la differenza tra Miriana e Nicola non sarebbe legata esclusivamente all’età ma anche alla testa.