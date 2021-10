Non c’è pace per Miriana Trevisan. Dopo il suo avvicinamento a Nicola Pisu nella Casa del Grande Fratello Vip, la showgirl ha già chiesto una “pausa” scatenando i social, compresa mamma Patrizia Mirigliani.

Miriana Trevisan prima del GF vip: spuntano foto di baci appassionati con un uomo misterioso

Proprio la mamma di Nicola, probabilmente preoccupata per i sentimenti molto forti del figlio, ha lanciato una bella frecciatina social alla bella Miriana, condividendo un post su Instagram.

Intanto in rete sono saltate fuori delle fotografie che ci mostrano Miriana Trevisan intenta a baciare appassionatamente un uomo misterioso.

Naturalmente non sappiamo a quale periodo risalgono gli scatti “incriminati” e, prima di entrare nella Casa del GF Vip, la Trevisan era assolutamente libera di fare ciò che voleva (e lo sarà anche dopo, ovvio).

Nel corso dell’ultima puntata in diretta, però, è saltato fuori un certo Bruno che la Trevisan ha indicato solo come un suo caro amico. Proprio pochi giorni prima, si è parlato pure di un ipotetico ex fidanzato molto arrabbiato fuori dalle quattro mura della Casa più spiata d’Italia.

Miriana, interrogata da Signorini, ha nuovamente svelato di essere single e di essere entrata in Casa senza implicazioni sentimentali.

Inutile dirvi che sui social molta gente sta già puntando il dito contro di lei accusandola di essere una “gatta morta”: voi come la pensate?