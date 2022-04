Miriana Trevisan, ex inquilina del GF Vip attende ancora una sua risposta: “Mi hai tradita!”

A distanza di mesi dalla fine del Grande Fratello Vip, spunta un duro attacco a Miriana Trevisan da parte di una ex inquilina. Lei è Maria Monsè, la quale lo scorso gennaio tra le pagine del settimanale Di Più aveva spedito una lunga lettera all’indirizzo dell’ex ragazza di Non è la Rai.

Miriana Trevisan: l’attacco di Maria Monsè, in attesa di una replica

Come riportava LaNostraTv in un articolo di qualche mese fa, Maria Monsè aveva scelto il noto settimanale per mandare la sua personale critica alla sua ex inquilina e spiegare anche cosa le avrebbe dato particolarmente fastidio.

La Monsè si era detta convinta che a contribuire alla sua uscita dal reality sarebbe stata anche Miriana Trevisan la quale avrebbe a suo dire tradito la loro amicizia nata trent’anni fa proprio a Non è la Rai:

Tra noi c’era una bella intesa e invece nella casa mi hai voltato le spalle. Ho rivisto numerosi video del reality e ho avuto la conferma di quello che sospettavo, se sono stata nominata ed eliminata è anche per colpa tua. Mi sono sentita tradita da te. Hai dato più importanza alla strategia che all’amicizia. Hai messo sotto i piedi la nostra amicizia per un gioco, mi hai offeso mettendoti contro di me, nominandomi, solo perché il gruppo di cui facevi parte era composto principalmente dalle tre sorelle Selassié e da Sophie Codegoni. Invece di difendermi ti sei schierata contro di me. Io non avrei mai agito così, ti avrei aiutato, invece tu non hai fatto nulla per farmi accettare dagli altri inquilini della casa.

Non sapremo mai se Maria Monsè sarebbe stata davvero eliminata dal GF Vip solo per colpa di Miriana Trevisan. Fatto sta che quest’ultima non avrebbe ancora mai replicato pubblicamente alle critiche pesanti dell’ex amica.