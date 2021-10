Miriana Trevisan prende le distanze da Nicola Pisu: “Bacio? Non me la sento”

C’è freddezza tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu nelle ultime ore. Dopo essersi dichiarato alla showgirl, il giovane si è trovato di fronte ad un muro di dubbi e incertezze da parte della donna. La differenza di età tra i due, le tante responsabilità, il figlio di lei sono solo alcuni dei motivi per i quali Miriana avrebbe deciso di mettere un freno alla loro conoscenza.

Miriana Trevisan e Nicola Pisu sempre più distanti

Miriana è sempre più dubbiosa sul suo rapporto con Nicola al punto da non riuscire a lasciarsi andare. Pisu, di contro, sembra convintissimo dei suoi sentimenti al punto da non volersi dare per vinto.

Durante una conversazione con Davide Silvestri ed Alex Belli, la Trevisan ha commentato quello che sta accadendo tra loro due:

Gli ho detto a lui per me no… Un bacio? Io non me la sento, e gli ho detto ‘ti va bene così? Se non ti va bene così vai, io non me la sento…’. Ieri me lo ha dato a stampo…

Alex le ha fatto eco aggiungendo:

Fragile lo è perché tu lo potresti distruggere quel ragazzo ma tu non lo farai mai.

Miriana però sembra avere le idee chiare:

Gli ho detto non puoi dirmi che ti stai innamorando… è una fantasia, son quattro giorni e lui dice di sì, che è molto deciso su questo, ma io no! A me chi mi protegge su quello che dicono?

Belli ha dato la sua visione della storia, commentando:

Lui è su una velocità che è sua, sincera, mentre Miriana è su un’altra velocità altrettanto sincera e rispettabile, di una donna matura che pondera meglio la situazione.

La Trevisan ha quindi aggiunto:

Però Nicola quando siamo soli dimostra con me una maturità, con delle risposte che mi lasciano senza parole. Lui mi ha chiesto se gli davo un bacio o un abbraccio ma gli ho risposto di no, non ho voglia Nicola…