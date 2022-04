Miriana Trevisan, intervistata tra le pagine del nuovo numero di Chi Magazine, ha svelato di avere diffidato alcune ex concorrenti del Grande Fratello Vip ed ha raccontato chi continuerà a vedere anche fuori dal reality show.

Di lui non sono stata capace di cogliere l’anima non pulita. Tutti nella casa del Grande Fratello Vip mi avevano avvertito. Se è vera la storia che non volevo dargli il mio numero. Non volevo più sentirlo, pensiate o crediate quello che volete.

Porterò nel cuore sempre Gianmaria Antinolfi, le sorelle Jessica, Lulù e Clarissa Selassié, Sophie Codegoni e naturalmente Manila Nazzaro. Invece so che non rivedrò più Katia Ricciarelli e anche Soleil Sorge. Di loro mi hanno deluso tante cose. Mi hanno descritta come una manipolatrice quando in realtà chi manipolava erano proprio loro due.

Miriana ha svelato anche di aver diffidato Katia Ricciarelli, Soleil Sorge e Giacomo Urtis:

Li ho diffidati ed era inevitabile. È stato Pago a muoversi, tra l’altro so che, in quel frangente, si è parlato anche con Alfonso Signorini, che ha capito il momento e lo ringrazio.

Mio figlio a scuola il giorno dopo quelle parole, che non voglio ripetere, non è stato bene e non ha avuto un bel trattamento. Sentirmi definire “prostituta” – perché questo hanno fatto capire – da persone come Giacomo Urtis che raccontava di avere una storia a sera con uomini ricchi e poi sorrideva, da Katia che è stata per anni con un uomo sposato che aveva famiglia e figli, da Soleil che nella vita ha avuto una storia dentro un matrimonio, quello tra Alex Belli e Delia Duran, e ha umiliato il suo ex fidanzato, Gianmaria Antinolfi, proprio su regali e sui soldi, rinfacciando ogni cosa, non lo accetto. Per fortuna so che le strade si sono divise.