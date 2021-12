Miriana Trevisan ha bestemmiato al Grande Fratello Vip? Ecco il video

Miriana Trevisan ha bestemmiato? Nella notte dopo il party del Grande Fratello Vip, commentando l’avvicinamento tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi, la ex ragazza di Non è la Rai si è confrontata con Biagio D’Anelli.

Miriana Trevisan ha bestemmiato al Grande Fratello Vip?

Il popolo della rete è diviso in due: chi ha sentito “Porc* di*” e chi “Li ho portati io”, personalmente sono di questa seconda corrente di pensiero e non sento traccia di bestemmia nonostante la Trevisan non sia esattamente la mia best friend.

Bisogna avere un minimo di lucidità nell’esprimere giudizi e sentenze amici miei.

Caso bestemmia archiviato sul nascere? Io direi di sì.

Ecco il VIDEO.

Miriana dice: “LI HO PORTATI IO”=

Miriana ha detto porko d*o 😱 Miriana sta sotto la coperta a PARLARE con Biagio=

Miriana ha limonato con Biagio. Come mistificare la realtà😂.

Siete ossessionati da questa donna, vi capisco, ma se vi sforzare forse ce la fate. Forse 🙄 #gfvip pic.twitter.com/kt6IiOVCuv — MiriAngela_ilBiliardo (@Una_di_noi) December 3, 2021

Ossessionati? A me disturba appena apre bocca, la sua voce è fastidiosa non si capisce quello che dice e sicuramente non ha bestemmiato ha solo blaterato — anna casu (@annacasu7) December 3, 2021