Miriana e Soleil si coalizzano? Il chiarimento che fa sperare

Tempo di chiarimenti nella Casa del Grande Fratello Vip. Soleil Sorge e Miriana Trevisan hanno deciso di confrontarsi e parlare del loro rapporto vista la scarsa sintonia delle prime battute e le discussioni avute nelle passate giornate.

Miriana e Soleil si coalizzano? Il riavvicinamento che fa sperare

Miriana Trevisan ha spiegato che ama conoscere le persone soprattutto attraverso le cose belle e positive, motivo per cui ha sempre rivelato a Soleil Sorge solamente gli aspetti che più più ama rispetto che il resto.

Secondo la ex ragazza di Non è la Rai bisogna conoscere le persone in maniera approfondita prima di esprimere dei giudizi negativi in merito.

Soleil ha accolto molto positivamente il discorso di Miriana e, anzi, rivela di comprenderla e le dà anche ragione.

Le due concorrenti del Grande Fratello Vip si confrontano anche sulla personalità di Soleil: “Non sono come mi descrivono” spiega l’influencer.

Secondo Miriana, sembra quasi che Soleil percepisca tutti come nemici e che anche le cose positive che le persone le dicono vengono utilizzate da lei come un’arma per difendersi o attaccare gli altri.

Soleil le ha spiegato di non essere così nella vita ma di aver reagito in questa maniera soltanto quando ha sentito dei giudizi negativi nei suoi confronti.

La Trevisan potrebbe essere una nuova alleata di Soleil?

Proprio in questo periodo le donne della Casa hanno fatto “branco” contro la Sorge e un’alleata al suo fianco sarebbe una cosa molto positiva.