Miriana single da 5 anni? Non è vero, stava con un mio amico!”: Urtis la sbugiarda – VIDEO

Miriana Trevisan dice di essere single da cinque anni ma Giacomo Urtis la sconfessa durante una chiacchierata con Sophie Codegoni al Grande Fratello Vip: “Ma se stava con un mio amico! No comment…”.

“Mi trovo a 50 anni senza nessuno perché non ho voluto vedere nessuno. Non sono qui per trovare il fidanzato”, ha affermato Miriana sfogandosi con Giucas dopo i ripetuti attacchi di Katia che l’accusava di fare la “santarellina”.

Sophie chiacchierando con Urtis sulla questione, ha affermato:

Il fatto che dopo cinque anni che non riusciva a rapportarsi con nessuno e che era chiusa in un guscio finalmente trova una persona che le piace… Da quello che ho capito è stata cinque anni chiusa.

Pronta la replica di Giacomo:

Ma chi Miriana? Cinque anni, non lo so… io la conoscevo che stava con uno prima di entrare qua, un amico mio, comunque… Vabbè, no comment!

Giacomo :”Miriana dice ha il figlio che la guarda e non si preoccupa che l’ha vista con due a fare”

Sophie:”Intende che a katia la credono. Sai dopo 5 anni che non è stata con nessuno”

Giacomo:”Ma chi ? Se È stata con un mio amico. No comment.”👏👏 #Gfvip #gfvip #mirianatrevisan pic.twitter.com/zc26AR3db4 — Gioie zuccarate (@cleoliv24) December 22, 2021

