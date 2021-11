Nicola Pisu è finito nuovamente in nomination insieme a Soleil Sorge, Gianmaria Antinolfi e Jo Squillo. Al termine della diretta del Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan si è appartata con lui ma il suo discorso ha diviso il web.

Secondo Miriana il comportamento di Nicola tenderebbe ad isolarlo dal resto del gruppo “costringendo” anche lei a mettersi in disparte per stargli vicino quando invece vorrebbe interagire con gli altri:

Non devi cambiare per quanto mi riguarda, fai come ti pare ma mi dispiace che esci dal gioco e non voglio che esci. Ci sono dei momenti di convivialità che tu sei disinteressato. Tu stai sbagliato e continui a fare bianco e nero. Ti sto spiegando una cosa importantissima e non la capisci. In questo modo dici che noi diciamo solo cazzate.