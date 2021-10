Nella passata puntata del GF Vip, Pago è entrato nella Casa per una emozionante sorpresa a Miriana Trevisan, sua ex moglie e dalla quale ha avuto un figlio. A distanza di qualche giorno dal confronto, Serena Enardu, ex di Pago, ha rotto il silenzio ed in una diretta Instagram ha detto la sua. L’ex tronista ha ammesso di aver gradito molto il confronto tra i due ex coniugi che per amore del figlio sono riusciti a creare un bel rapporto.

Serena Enardu commenta l’incontro tra Miriana Trevisan e Pago

Rispondendo alle curiosità dei fan, Serena Enardu ha commentato l’incontro al GF Vip tra Pago e Miriana: “Da parte di Pago c’è stato un vero gesto di amore”. Durante la passata puntata, la Trevisan aveva ammesso anche che durante la loro relazione era capitato spesso di annoiarsi con il cantante. Serena ha confermato questo lato del carattere di Pago che, pur essendo una brava persona non può negare “la sua leggera passività”.

Se, infatti, sul palco è un vero “animale da palcoscenico”, appena scende “si trasforma in un orso”. Da questo punto di vista la Enardu ha concordato con la gieffina ed ha anche confidato che avrebbe voluto che anche Miriana la appoggiasse durante la sua partecipazione a Temptation Island:

Mi aspettavo da lei che dicesse ‘ca…o Serena ha ragione’…

Nonostante questo oggi Serena spera di poter instaurare con Pago una bella amicizia come è riuscito a fare con Miriana, sebbene loro abbiano in comune un figlio, aspetto da non sottovalutare. A chi le domandava come mai la Trevisan non l’abbia mai nominata nella Casa, lei ha replicato lanciando ancora una frecciatina: