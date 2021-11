Sono passati alcuni giorni dall’ultima puntata del Grande Fratello Vip nel corso della quale Nicola Pisu ha usato parole molto dure contro Miriana Trevisan. I due si erano evitati mettendo un muro reciprocamente ma nelle ultime ore c’è stato un piccolo tentativo di disgelo da parte della showgirl.

Miriana si avvicina a Nicola: il tentativo

Mentre Nicola si trovava a letto, Miriana ha tentato un piccolo approccio con la scusa di chiedere il titolo di una canzone di Mina. Lui in un letto, sotto le coperte, lei su un altro, l’ex ragazza di Non è la Rai ha tentato di scherzare con Pisu, ma dall’altra parte c’è ancora un grande muro.

Nicola ha dimostrato di essere ancora particolarmente chiuso in se stesso e di non essere pronto a far finta di nulla ed a lasciarsi alle spalle quello che è successo di recente tra loro. QUI il video

Intanto da ieri sera alcuni fan del reality hanno notato come in modo alquanto sospetto Miriana abbia iniziato ad avvicinarsi sempre di più a Nicola, che di contro continua a starsene sulle sue.

Il dubbio è che la showgirl stia tentando un nuovo approccio col giovane in vista della prossima puntata del GF Vip di venerdì che vede in nomination proprio loro due e Gianmaria. Sarà davvero solo questione di strategia?

CHISSÀ COME MAI MIRIANA DA IERI SERA MIRIANA SI RIAVVICINA A NICOLA MA NON ERA QUELLO CATTIVO CHE NON AVREBBE MAI AVVICINATO A SUO FIGLIO ??? AH FALSA FAI PACE CON IL CERVELLO CHE SEI SEMPRE PIÙ RIDICOLA #gfvip #gfvip6 #gfvip2021 #miriana #nicola — NICOLA PISU (@nocolaaapisu) November 10, 2021

Ma guarda guarda Miriana che è da ieri che si avvicina a Nicola

Chissà come mai eh!!!!!

Pigliamo un po di consensi in vista di venerdì brava furbetta

Ma noi non ci caschiamo #gfvip — 🖤☆°•Ale•°♡★ (@AleCaruso87) November 10, 2021