Serena Enardu torna a parlare di Miriana Trevisan, e questa volta le sue parole sono tutt’altro che clementi. L’ex volto di Uomini e Donne e l’attuale concorrente del Grande Fratello Vip condividono lo stesso ex, Pago, padre del figlio della Trevisan. Dopo aver criticato l’ingresso nella Casa, nella quarta edizione del reality, questa volta è Miriana a subire le stoccate della Enardu.

Serena Enardu contro Miriana e Nicola

Miriana Trevisan all’epoca non fu certamente dalla parte di Serena Enardu, contestando le sue scelte relative alla sua relazione con Pago. Adesso la Enardu sembra aver approfittato della ‘reclusione’ nella Casa del GF Vip per dire la sua sulla donna.

L’occasione si è presentata in seguito alla domanda di un utente che ha chiesto il suo punto di vista sul rapporto tra Miriana Travisan e Nicola Pisu: “Cosa ne pensi della ‘signorina’ che tanto ti ha criticato e ora è finita sotto le coperte del povero Nicola?”. Il riferimento è a quanto accaduto nei giorni scorsi, con effusioni sempre più spinte tra i due concorrenti del Grande Fratello Vip.

Serena Enardu, senza mai nominare la ex di Pago ha commentato attraverso le sue Instagram Stories (video in apertura):

Penso che per essere se stessi ci vogliono le pal*e. E penso che in una società come questa bisogna prendere per il c*lo tutti. E a volte vanno avanti più le persone che sotto le coperte si muovono tanto bene.

Una stoccata pesantissima da parte dell’ex tronista di Uomini e Donne che non sembra dunque avere un’idea del tutto positiva sulla ex ragazza di Non è la Rai.