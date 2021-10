Miriana Trevisan sta cercando di allontanarsi da Nicola Pisu? Nella Casa del Grande Fratello Vip, dopo Manuel e Lulù è arrivato il secondo “palo” (o così pare visti gli ultimi accadimenti…).

Miriana a Nicola: “Prendiamoci una pausa…”

Nicola ha bisogno di stare al fianco di Miriana praticamente sempre. Lei, che ha riferito, in più di una occasione di annoiarsi facilmente, ha chiesto al suo compagno d’avventura di prendersi una pausa.

Gianmaria nel frattempo, ha suggerito a Nicola di allontanarsi un poco da Miriana suggerendo questa nuova “tattica” per farsi “desiderare”.

La Trevisan non ha bisogno di rapporti monotoni, lo ha specificato subito, ma anche la Casa del Grande Fratello Vip non è il luogo adatto per mettere in piedi una storia, come forse la sta cercando lei, piena di adrenalina e novità.

Lei non capisce. Ma da quello che leggo anche molti qui non capiscono. Il problema di Nicola è enorme. Lui vive il rapporto come un bimbo perché ha perso troppi anni della sua vita dietro la roba. Miriana non ci arriva a capire. Spero se ne vada. Certi tweet mi sconcertano — Stella McCartney (@StellaMc82) October 21, 2021