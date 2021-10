Notte di passione nella Casa del Grande Fratello Vip. Miriana Trevisan e Nicola Pisu, sotto coperta hanno fatto discutere con dei movimenti particolarmente sospetti dopo le indecisioni da parte di lei.

Secondo il popolo della rete, Pisu avrebbe regalato del piacere a Miriana sotto le coperte. L’occhio indiscreto del GF Vip, inizialmente ha ripreso la scena ma, quando le cose si sono fatte più “bollenti”, ha cambiato inquadratura riprendendo il giardino.

Dopo la festa gli animi della Casa si sono accesi a ridosso della puntata di domani sera. E, nel frattempo, la Trevisan è stata molto criticata e accusata di essere incoerente.

Voi cosa ne pensate? Cosa è realmente accaduto sotto le coperte?

Ecco video e tweet a seguire.

Sicuramente domani Miriana tornerà a distaccarsi da Nicola con una scusa,lunedi sera faranno passare nuovamente Nicola per la cozza e lei per quella leale che non lo illude, peccato che stasera abbiamo visto tutti chi si è infilata nel letto di chi, non ci sono scusanti

#gfvip pic.twitter.com/fogZTnoCIc

— Love Trash TV (@LoveTrashTV_) October 24, 2021