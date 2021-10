Miriana Trevisan e Nicola Pisu sono sempre più intimi. Il pubblico che segue le dinamiche della Casa del Grande Fratello Vip, sta incominciando a lamentarsi della coppia per via di alcuni atteggiamenti.

Miriana e Nicola fanno infuriare il web: ecco per quale motivo

Gli estimatori del GF Vip non stanno apprezzando il comportamento discontinuo di Miriana Trevisan. Se di mattina la showgirl campana sembra spesso intenzionata a mettere un “punto” alla loro “relazione”, con il calar della notte le cose cambiano.

Altra cosa che fa storcere il naso ai fan del reality è l’atteggiamento che Miriana e Nicola hanno nei confronti di Giucas Casella che divide il letto con la Trevisan.

Proprio stanotte, il povero Giucas si è dovuto alzare ed è stato costretto ad acciuffare un angolino di letto facendo in modo che Nicola non lo spostasse del tutto con i suoi continui movimenti.

Io credo che Giucas, esattamente come Katia Ricciarelli, avrebbe diritto ad una stanza a parte tutta per lui.

— pretty little bitch💎🛍🪞✨ (@glam12345676) October 25, 2021

ma il rispetto certe persone non lo conoscono.

sono schifata, non hanno 12 anni ma non si vergognano?

ma neanche lulu si comportava così, sono scocciata da entrambi #gfvip pic.twitter.com/AGzzi3xDhH

— aisha🦋 (@frostyelevenn) October 25, 2021