Miriana Trevisan è tornata a parlare in queste ore di Nicola Pisu. La showgirl era destinata a lasciare la Casa del GF Vip durante la puntata di ieri sera, ma grazie al biglietto di ritorno è potuta tornare tra i suoi inquilini. L’ex ragazza di Non è la Rai si è sfogata con Katia Ricciarelli parlando anche del figlio di Patrizia Mirigliani.

Miriana non avrebbe affatto gradito le parole di Nicola, il quale si sarebbe ricreduto solo dopo il due di picche della showgirl. Ad ogni modo la Trevisan resta convinta del fatto che tra lei e Pisu non sarebbe potuta nascere alcuna storia d’amore perché, ha ribadito, “Non c’erano i presupposti”.

Sempre sfogandosi con la cantante litica, Miriana ha anche detto, parlando sempre di Miriana:

Può anche piacere una persona, però ci deve essere anche mentalmente, dobbiamo essere alla pari. Se tu provi dei sentimenti e io solo attrazione già è sbagliato. Nonostante i miei bisogni, l’affetto, c’è anche lui, ma non ha capito.

A rassicurare l’ex di Pago ci ha pensato proprio la Ricciarelli, non prima però di aver aggiunto, riferendosi ancora a Nicola:

Con un uomo devo avere anche la mente. Se tu non vedi cosa mi rende felice…io fossi stato al contrario avrei detto le auguro di stare dentro. Solo perché ti ho rifiutato non mi vedi più come la donna meravigliosa di prima? Comunque al di là di tutto!