Nelle ultime ore Miriana ha avuto un confronto chiarificatore con Nicola, dopo gli ultimi avvenimenti dell’ultima puntata del GF Vip. Scoprire ciò che si pensa sul suo contro ha fatto molto male alla Trevisan che ha deciso di fare un passo indietro definitivo con Pisu.

Pur ammettendo un interesse nei confronti del ragazzo, Miriana Trevisan non se la sente di andare oltre. I dubbi sono troppi, ed è lei stessa ad ammetterlo nuovamente a Nicola:

Provo attrazione, sennò non mi farei neanche avvicinare. Dubbi… dubbi sulla questione dell’età, sulla questione del dialogo. Che non voglia andare oltre, prenderti la mano, andare in giro con te in questo contesto. Me la volevo vivere così e tu mi hai detto che ti sta bene.

Miriana ha ammesso di esserci rimasta malissimo per le parole della madre Patrizia Mirigliani ed ha precisato:

Fino alla fine di questo viaggio sarò così, ricordatelo, sarò così. Ti cerco, mi mancavi ma rimarrà così. Mi dispiacerebbe perderti come persona, ma io non vado oltre questo. Prendere la mano, stare un po’ vicino, chiacchierare, sognare… anche perché così è un modo per conoscerti. Poi non lo so se tra due giorni farò altro, non lo so…