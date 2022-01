Miriana Trevisan e Nathaly Caldonazzo hanno ufficialmente preso le distanze nei confronti di Soleil Sorge considerandola una persona poco positiva in grado di non portare al Grande Fratello Vip una “buona luce” (giusto per tirare in ballo lo scontro durante la precedente diretta).

Miriana e Nathaly parlano di Soleil al GF Vip

“Preferisco brutta luce ma energie positive, per carità… Non ho nessuna voglia di stare vicino ad una persona così. Io non avevo nessun problema…”, ha esordito Nathaly Caldonazzo.

Decisamente più dure le parole di Miriana Trevisan:

Io ho scelto, da circa due mesi, ogni volta che parla non, abbassare proprio le mie frequenze… sta narrando qualcosa come vuole lei. E’ una bambina che urla alla ricerca di attenzioni e lo fa in quel modo. Io non le parlo, la evito perché non ho voglia. – riporta blogtivvu.com – Oppure mi siedo a tavola e mi alzo perché fa la battuta per mettermi in mezzo. Facendo così ho capito che non le do esistenza, valore, non le do stima… e facendo in questo modo sto meglio, sto molto meglio. Non m’interessa quello che dice. Le energie che arrivano… cosa puoi fare? Io mi sposto. Stasera, per esempio, era serena. Ma stiamo parlando del niente.

Piccola nota per i colleghi: se prendete i nostri virgolettati abbiate il rispetto di non cancellare la nostra fonte quando è già presente nell’articolo , grazie.

A questo punto la Caldonazzo ha concluso:

Prendi le distanze… Arriva qualcosa di negativo quindi la sposto da me.

Ecco il VIDEO.