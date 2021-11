Con la complicità di Alex Belli e Davide Silvestri, nella Casa del Grande Fratello Vip torna il sereno tra Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan, dopo le nomination dello scorso lunedì sera che hanno lasciato il segno.

Miriana Trevisan ha raggiunto Katia Ricciarelli stringendole la mano e Davide ed Alex hanno lasciato le due gieffine faccia a faccia, pronte per gettarsi alle spalle la pesantezza di questi ultimi giorni:

Adesso niente pianti perché sono stata già tanto male per conto mio – ha aggiunto Katia – ci mettiamo a piangere tutte e due? Un giorno fuori da qua mi dirai magari perché l’hai fatto… Con Sophie e Francesca ci siamo messe a ridere ma la tua è stata una pugnalata per me.

Miriana in lacrime ha spiegato:

Perché ti ho nominato? Non l’ho fatto con una mira particolare. E’ un gioco… come l’altra volta che ci siamo messe a ridere, non l’ho fatto proprio… mamma mia non pensavo di ferirti così!