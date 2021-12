Un Natale particolare, quello vissuto nella Casa del Grande Fratello Vip. Se Sophie e Alessandro sono sempre più vicini, Miriana e Biagio vivono un momento di forte tensione. Il motivo? L’eccessiva gelosia da parte di Miriana, culminata in una vera e propria scenata.

Miriana gelosa di Biagio, lui si dichiara single

Biagio D’Anelli nelle ultime ore ha deciso di prendere le distanze da Miriana Trevisan. L’opinionista si è mostrato sempre più insofferente di fronte alle eccessive attenzioni della donna. Non è un caso se ieri sera il giovane ha sbottato davanti alle telecamere definendosi single.

La discussione è andata avanti anche nella mattina di Natale in sauna, in seguito alla quale i due vipponi non avrebbero poi chiarito definitivamente. Le eccessive attenzioni di Biagio alle donne della Casa del GF Vip avrebbero fatto innervosire Miriana che, in preda alla gelosia gli ha fatto una scenata.

Tuttavia Biagio non fa affatto apprezzato l’atteggiamento dell’ex ragazza di Non è la Rai, replicando:

Non farmi passare per quello che non sono che mi inca**o!

A quel punto, guardando dritto le telecamere ha aggiunto:

Lascio pubblicamente la mia fidanzata, sono single e faccio quello che mi pare!

Lo scontro è poi proseguito questa mattina, quando il tentativo di chiarimento si è rivelato vano, con Miriana che ha commentato:

A volte avverto troppa confidenza a livello fisico, mi dà fastidio.

Biagio ha quindi replicato:

Posso capire se fai così e sei la mia donna, ma se fai la gelosa per ste cose, se vado in discoteca che fai?