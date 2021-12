Nella Casa del Grande Fratello Vip, il clima è tutt’altro che sereno. Alla base delle nuove tensioni, ancora una volta lo scontro tra Manila Nazzaro e Lulù Selassié per ciò che concerne la gestione della Casa e le pulizie annesse. Adesso, a schierarsi dalla parte della principessa è stata anche Miriana Trevisan.

Anche durante la puntata di ieri, la questione è stata centrale ed ha porttao all’intervento di Clarissa, sorella di Lulù, che si è scagliata contro Manila (salvo poi essere a sua volta attaccata da Lorenzo Amoruso).

Adesso a schierarsi dalla parte della principessa etiope è stata anche l’ex ragazza di Non è la Rai che al tempo stesso, parlando con Jessica, ha criticato Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro, asserendo:

Se per voi non è giusto che Lulù non rispetta i turni, glielo diciamo, come facciamo noi. Questa minaccia del voto mi fa schifo, chiaro? Quindi può darsi che Clarissa abbia visto questo.