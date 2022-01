Miriana e Barù mettono in guardia Manila: “Soleil e Katia? Due stronz*!”

Miriana Trevisan e Barù hanno messo in guardia Manila Nazzaro sull’atteggiamento di Soleil Sorge e Katia Ricciarelli nei suoi confronti, ecco cosa è successo in queste ore nella Casa del Grande Fratello Vip.

Barù, tra il serio e il faceto, ha messo in guardia Manila da Katia e Soleil, proprio davanti ad entrambe:

Ve lo dico sempre anche in faccia a voi. Voi due l’avete rapita, non se ne rende nemmeno conto. Mi state simpatiche perché siete delle stro**e ma non vi voglio bene. Ci credi ancora, sei troppo buona. Ti useranno per tutta la vita quelle due.

Pure Miriana ha cercato di fare ragionare Manila.

L’ex Miss Italia ha esordito:

A questo punto la Trevisan ha aggiunto:

Ti stai perdendo. Alcune volte non mi ascolti. Non ti sto dicendo che devi essere cattiva con loro. Non riesci ad avere lo stesso pensiero e la stessa misura. Io non ti ho capita in questa cosa, perché sei andata a proteggere. Sei andata con le persone che mi hanno colpito personalmente.

Alcune volte non vedi delle cose, scegli di non vedere. Mi hai difesa in passato però hai sposato una cosa che è stata fatta su di me. Hai difeso Katia. Non hai fatto due pesi e due misure. Dovresti prendere la stessa posizione con Katia. A volte diventa feroce e si va sul personale.