“Minacce e orrore”: Valentina Melis si espone dopo il lutto di Beatrice Luzzi

Valentina Melis, l’ex di Massimiliano Varrese, in questi giorni si è spesso esposta sul lutto di Beatrice Luzzi e questo l’ha portata a ricevere nuovi attacchi esterni. L’attivista ha compreso molto bene il dolore di Beatrice per la perdita del padre, ma ha dovuto fare i conti con alcuni episodi spiacevoli.

Valentina Melis torna a parlare del Grande Fratello

“Il Grande Fratello è un gioco, la vita VERA è fuori”, aveva scritto qualche giorno fa, nell’unirsi al dolore di Beatrice, ma evidentemente non tutti lo hanno ancora compreso. Nelle passate ore la Melis si è nuovamente esposta su Twitter, scrivendo un nuovo pensiero e parlando anche di minacce ricevute:

L’esperienza che senza avere scelto sto vivendo con il Grande Fratello mi ha fatto perdere ancora più speranza nell’umanità. Chi si permette di giudicare come si vive un lutto, invasati/e che venderebbero l’anima per ship fasulle, senza rispetto per i bambini, minacce. L’orrore.

Valentina ha ricevuto numerosi messaggi di supporto ed in tanti hanno compreso ed immaginato ciò che ha dovuto subire nelle ultime settimane. L’ex di Varrese ha replicato:

Ho perso 10 kg. Un’esperienza orribile. Ancora di più per chi come me è molto sensibile e cerca sempre il confronto. In più dover tutelare la mia bambina.Almeno loro dentro guadagnano. Qui invece oltre il danno pure la beffa (rido per non piangere).

Un’esperienza per lei non semplice, tanto da definirsi “distrutta”.

