Ginevra Lamborghini, inviata di Chi Magazine alla Fashion Week, ha dovuto interrompere la sua attività per fare un appello dopo aver ricevuto delle agghiaccianti minacce di morte.

Minacce di morte per Ginevra Lamborghini: l’appello shock

La ex concorrente del Grande Fratello Vip ha commentato (durante Casa Chi) alcuni comportamenti dei vipponi attualmente in gioco, mettendo in evidenza il suo pensiero, condivisibile o meno.

Dopo l’intervista Ginevra è stata riempita di insulti e offese, proprio come è successo a noi di recente per aver evidenziato un pensiero assolutamente lecito.

I fan di Oriana Marzoli (nonostante non avessimo detto nulla contro la loro “Reina”) ci hanno vomitato addosso i peggiori insulti.

La stessa cosa, a distanza di ore, è accaduta a Ginevra (non so di preciso quale fandom si sia scagliato contro di lei).

Il suo video sfogo lo trovate a seguire, per il resto: Vergognatevi e curatevi (non esattamente in quest’ordine se volete).