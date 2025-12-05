Milly Carlucci, spoiler sulla semifinale di Ballando con le Stelle

Domani sera su Rai 1 andrà in onda la semifinale di Ballando con le Stelle, ma già nelle ore precedenti alla diretta è arrivato un dettaglio inatteso. Milly Carlucci, durante un collegamento televisivo, si è infatti lasciata sfuggire un’anticipazione che ha subito attirato l’attenzione degli spettatori.

La competizione entra nel vivo: mancano due settimane alla finale e la prossima puntata sarà cruciale. Oltre al tradizionale ripescaggio, ci sarà anche un’altra eliminazione decisiva, che renderà il quadro dei finalisti ancora più ristretto. Il pubblico è già in fermento e molti iniziano a domandarsi chi potrebbe conquistare la vittoria di questa edizione.

Lo spoiler

Lo spoiler è arrivato mentre Milly Carlucci era in diretta con La Volta Buona. Durante l’intervista, Caterina Balivo ha commentato l’eventualità che anche Francesca Fialdini, ritiratasi per infortunio, possa rientrare in gara grazie al ripescaggio. La conduttrice ha osservato che, in quel caso, il risultato potrebbe essere quasi prevedibile, aggiungendo poi una proposta molto chiara: “Ne devono passare due”.

A quel punto è arrivata la reazione spontanea della Carlucci, che ha esclamato: “E pass..”. Dopo essersi resa conto di ciò che aveva appena lasciato intendere, Milly ha tentato di smorzare l’anticipazione e ha subito aggiunto: “Non ti dico cosa accadrà. Potrebbe essere probabile. Tutti sono in pericolo. Non è detto che tutti vadano alla prossima puntata. Nessuno è salvo. Sarà la prossima semifinale che deciderà davvero chi andrà in finale”.

Il pubblico ora è ancora più curioso di scoprire come si svolgerà la semifinale. Tra ripescaggi, nuove eliminazioni e colpi di scena, la puntata di domani si preannuncia particolarmente intensa e piena di sorprese. Chi riuscirà a conquistare un posto in finale? E soprattutto, chi tornerà in gara grazie al ripescaggio? Non resta che attendere la diretta.