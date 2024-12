Milly Carlucci prima della finale di Ballando: “Costretti al silenzio su Mariotto”, il clamoroso retroscena

Il caso Guillermo Mariotto ha tenuto banco per settimane, dividendo il pubblico di Ballando con le Stelle. Dopo un’assenza improvvisa e giorni di silenzio, la conduttrice Milly Carlucci ha finalmente svelato cosa è accaduto dietro le quinte e perché la produzione ha atteso così a lungo prima di confermare il ritorno del giudice più controverso del talent show.

Milly Carlucci rompe il silenzio: il caso Mariotto a Ballando con le Stelle

Raggiunta da FanPage, Milly Carlucci ha spiegato che il silenzio prolungato non è stato casuale. “Dopo l’episodio, Guillermo è partito per Riyad e non era disponibile. Tutte le nostre discussioni sono state filtrate, e non eravamo certi di una risoluzione positiva”, ha dichiarato. Una situazione complessa che ha costretto la produzione e la Rai a mantenere un profilo basso per evitare ulteriori tensioni.

L’attenzione, però, non si è fermata qui. Carlucci ha svelato che la decisione di annunciare il ritorno di Mariotto durante la semifinale è stata studiata nei dettagli per non distogliere l’attenzione dai concorrenti in gara. “Non ci piaceva iniziare con un tono che distraesse da questo clima. L’interesse si sarebbe spostato su Guillermo che non c’entrava nulla”, ha precisato.

La finale è alle porte

Con il caso finalmente chiuso, cresce l’attesa per la finale di Ballando con le Stelle. Domani sera, su Rai1 alle 20:35, scopriremo chi si aggiudicherà questa emozionante edizione. Un appuntamento imperdibile che promette spettacolo e colpi di scena fino all’ultimo istante.