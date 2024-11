Milly Carlucci svela i segreti di Ballando con le Stelle 2024 e annuncia un nuovo talent in stile Amici

Milly Carlucci ha raccontato il successo della diciannovesima edizione di Ballando con le Stelle e i segreti del programma in un’intervista a Oggi. La conduttrice ha sottolineato come l’alchimia tra i concorrenti contribuisca alla magia dello show, citando l’attuale intesa tra Bianca Guaccero e il maestro di ballo Giovanni Pernice.

Social e il coinvolgimento della famiglia di Milly Carlucci

“Tra loro c’è grande complicità. Se poi c’è anche altro, lo scopriremo vivendo. Anzi, ballando”, ha commentato Carlucci parlando di Bianca e Giovanni, aggiungendo che spesso scopre le dinamiche sentimentali solo quando sono già palesi al pubblico.

Ballando con le Stelle si è espanso anche sul fronte social, permettendo agli spettatori di votare online. Milly ha attribuito l’idea alla sorella Anna Carlucci, che ha creato la dimensione social del programma, fondamentale per raggiungere un pubblico più vasto.

Anche l’altra sorella di Milly, Gabriella Carlucci, ex politica e conduttrice, supporta il programma quando non è impegnata in attività culturali.

Il futuro: un nuovo talent in arrivo?

La Carlucci ha accennato a possibili novità per il 2025, senza svelare troppo sui suoi piani con Rai. Sebbene abbia in mente un talent simile ad Amici, ha precisato che nulla è ancora definitivo: “L’unica certezza è che nella prima parte del 2025 realizzerò un programma. Ma non so quale sarà la scelta della Rai”, ha affermato, esprimendo il desiderio di proseguire con Il cantante mascherato, un format che ritiene ancora pieno di potenzialità per le prossime stagioni.