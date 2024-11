“Distratto da cose personali”, Milly Carlucci parla del “caso” Madonia fuori da Ballando con le Stelle

La conduttrice di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci, ha affrontato per la prima volta il delicato caso che ha portato all’allontanamento di Angelo Madonia dal cast dello show. Durante una puntata de La Vita in Diretta, la Carlucci ha spiegato la decisione, ribadendo i valori fondanti del programma e non risparmiando critiche.

“Si era arrivati a un punto che fare lavorare serenamente una coppia non era più possibile”, ha dichiarato la conduttrice, sottolineando che la scelta è stata presa per preservare il clima di serenità necessario allo svolgimento della competizione.

Milly Carlucci ha chiarito cosa significa essere un maestro nel programma, definendolo come un pilastro fondamentale per il successo dei concorrenti: “Prendiamo persone famose in altri campi e le affidiamo a un maestro o una maestra. Il maestro diventa un mondo per questo personaggio. Diventa un supporto psicologico in tutto e per tutto. L’assunto fondamentale è che debba esserci un’unità tra maestro e allievo”.

Secondo la Carlucci, la figura del maestro è molto più di un semplice insegnante di danza: “Il maestro è la produzione. Non è lì per presentare se stesso. È l’estensione del programma che abbraccia, protegge e spinge in avanti i propri protagonisti”.

La conduttrice ha lanciato una stoccata diretta, evidenziando che, in questo caso, “cose personali hanno distratto il maestro”. Una critica che sembra riferirsi direttamente a Madonia, seppur senza mai nominarlo esplicitamente.

Federica Pellegrini e la risoluzione del caso

Federica Pellegrini, coinvolta indirettamente nella vicenda, è stata informata della decisione solo il lunedì successivo, come precisato dalla Carlucci: “Di tutta questa vicenda, Federica ha saputo il lunedì, quando la Rai e noi abbiamo deciso di creare questo avvicendamento. Niente è arrivato dalla nostra concorrente e devo ringraziare Samuel Peron perché aveva deciso di non ballare più”.

La Carlucci ha voluto così sottolineare che la Pellegrini non ha avuto alcun ruolo nell’allontanamento del maestro, mettendo a tacere ogni voce di presunti attriti personali.