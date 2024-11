Milly Carlucci svela cosa ha sbagliato Madonia con Federica Pellegrini a Ballando – VIDEO

Continua a far discutere la decisione di “Ballando con le Stelle” di escludere Angelo Madonia, il maestro che affiancava la campionessa di nuoto Federica Pellegrini. Una scelta inedita nella storia del programma, come confermato dalla conduttrice Milly Carlucci, che in collegamento con Caterina Balivo durante “La Volta Buona”, ha spiegato: “Non è una decisione che fa piacere a nessuno. Umanamente, la fragilità di una persona è una cosa che a me fa tenerezza, che io abbraccio. Vorrò sempre bene ad Angelo”.

Milly Carlucci svela cosa ha sbagliato Madonia con Federica Pellegrini

Tuttavia, la Carlucci ha sottolineato un principio fondamentale del programma: “I nostri maestri sono un’estensione della produzione. Devono creare un rapporto di unità con il concorrente, una vicinanza psicologica e fisica che garantisca il supporto necessario in un percorso così complesso”.

Il video che svela tutto: Pellegrini lasciata sola

A scatenare il dibattito è stata una nuova puntata di “Ballando Segreto”, caricata su RaiPlay. Nel filmato si vede chiaramente Federica Pellegrini sola per circa due ore nella sala delle stelle, mentre gli altri concorrenti lavorano in sinergia con i loro maestri.

Mentre gli altri ripassano i passi, si confrontano e chiacchierano, la Pellegrini appare isolata, intenta a riscaldarsi da sola o a osservare gli altri. Angelo Madonia fa un’apparizione fugace, ma non si avvicina mai alla sua partner.

Questa distanza non è passata inosservata alla produzione, portando alla drastica decisione di sostituirlo con Samuel Peron, maestro storico del programma.

Milly Carlucci difende i concorrenti

La conduttrice ha ribadito l’importanza del sostegno continuo da parte dei maestri, non solo in termini di allenamento ma anche di vicinanza psicologica: “Un concorrente mette in gioco la sua credibilità, rischiando di apparire goffo o fuori luogo. È fondamentale che abbia accanto una guida che lo supporti, in sala e davanti alla giuria”.

La reazione del pubblico

La scelta di escludere Angelo Madonia ha diviso il pubblico: c’è chi apprezza la fermezza della produzione e chi invece critica una decisione ritenuta troppo severa. Intanto, la prossima puntata si preannuncia carica di aspettative, con Samuel Peron pronto a dare un nuovo slancio al percorso di Federica Pellegrini.