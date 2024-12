“Mille euro al giorno per farmi, non mi bastava mai”, parla ex del Grande Fratello: il racconto shock

L’ex modella e concorrente del Grande Fratello Vip, Fernanda Lessa, ha deciso di aprirsi al Corriere della Sera, raccontando dettagli inediti e dolorosi del suo passato. Negli anni Novanta e Duemila, quando era al culmine della sua carriera, Fernanda viveva un’esistenza caratterizzata da lusso, eccessi e solitudine.

Fernanda Lessa prima del Grande Fratello: “Spendevo mille euro al giorno per farmi”

“Seguivo l’andazzo. Negli anni Novanta il mondo della moda era piuttosto vizioso: ‘pippavano’ in molte, anche di più. Era un modo per non mangiare e dimagrire. Poi si andava in palestra a sudare” – ha confessato.

Nel periodo più buio, tra il 2000 e il 2008, Fernanda Lessa era arrivata a spendere cifre astronomiche per alcol e droghe: “Tra il 2000 e il 2008 sono arrivata a spendere anche mille euro al giorno per farmi. Mentre l’alcol non bastava mai. Una combo devastante”.

Questo stile di vita, alimentato da cattive compagnie e dalla mancanza di un punto di riferimento stabile, ha portato Fernanda a vivere in un vortice di autodistruzione. Viaggiava in continuazione, senza mai fermarsi: “Non una casa, non una famiglia né un porto sicuro in cui approdare. Di amici neppure l’ombra”.

La rinascita: il ruolo fondamentale del SerT

Il punto di svolta è arrivato quando Fernanda ha deciso di chiedere aiuto. Ha trovato supporto nel SerT, il Servizio per le Tossicodipendenze, dedicato alla cura e riabilitazione di chi, come lei, ha lottato contro dipendenze. “Mi sono decisa a chiedere aiuto: ero troppo sola, dovevo prendere in mano la mia vita e svoltare. Il supporto psicologico in questi casi è fondamentale perché non soltanto ti aiuta a rialzarti, ma ti dà consapevolezza”.

Oggi Fernanda guarda con lucidità al suo passato, riconoscendo gli errori e celebrando la forza ritrovata.

Con la sua storia, Fernanda manda un messaggio forte a chi si trova in situazioni simili: chiedere aiuto è possibile e necessario. Grazie al supporto psicologico e a percorsi mirati come quelli offerti dal SerT, anche le situazioni più disperate possono trovare una via d’uscita.

“Pian piano mi sono affidata al SerT. Mi hanno aiutata a capire, a ritrovare il controllo e a ricostruire la mia vita”.