Prima o poi i Vipponi chiusi nella Casa del GF Vip vanno quasi automaticamente in crisi. Il motivo è presto detto: il contesto, le limitazioni e le dinamiche portano spesso ad avere dei crolli più o meno pesanti. L’ultima concorrente ad averne avuto uno abbastanza importante è stata Milena Miconi, che nelle passate ore ha minacciato di voler abbandonare il GF Vip.

Milena Miconi è una delle ultime Vippone ad essere entrata nella Casa del GF Vip. Pochi giorni dopo, però, ha già avuto un crollo. Nelle passate ore, la showgirl si trovava in cucina con Antonino e Wilma Goich, quando si è resa protagonista di una crisi di pianto.

Uno sfogo nel quale la Miconi ha tirato in ballo anche le dinamiche del programma ed il contesto, nel quale non si sentirebbe affatto a suo agio:

Non ce la faccio senza vederli (i figli, ndr), poi stare chiusa qua dentro, in questa situazione. Io non c’entro proprio niente qua dentro. Non riesco ragazzi, ognuno è fatta a modo suo… C’è a chi fa bene, chi si libera di qualcosa. Io non riesco, non riesco! Sto impazzendo! Mi sento come un topo in gabbia!