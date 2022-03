Nel corso di Pomeriggio 5 Barbara d’Urso, nella seconda parte, parla solamente de La Pupa e il Secchione Show, programma del martedì sera in onda su Italia 1.

Mila Suarez parla di Mirko Gancitano: cosa fa lui mentre dormono

Dopo aver svelato che Flavia Vento ha abbandonato l’ennesimo programma (e presto verrà sostituita da una ex concorrente del Grande Fratello Vip), Barbarella ha “pepato” la puntata parlando di un ipotetico avvicinamento tra Mila Suarez e Mirko Gancitano, compagno di Guenda Goria.

Nel confessionale, l’ex di Alex Belli ha sottolineato questo avvicinamento “shock”:

Penso che gli piaccio, noi donne lo capiamo dallo sguardo. Quando lo guardo negli occhi vedo che i suoi occhi luccicano.

Vladimir Luxuria, ospite in studio, lo ha fatto notare:

Lei fa tutto questo gioco più per fare un dispetto a Guenda che perché realmente attratta da lui.

Carmelita ha rincarato la dose:

Lei sostiene che Mirko, di notte mentre dormono, le prende la mano e la mattina si sveglia con lui che gli sta addosso e le tiene ancora la mano.

Nulla di strano all’orizzonte.

Guenda Goria aveva già dichiarato questo particolare aspetto di Mirko che mentre dorme “abbraccia tutti”.

Io mi chiedo: chi non guarda i programmi di Italia 1, La Pupa e Secchione Show compreso, cosa ne capirà delle dinamiche proposte durante Pomeriggio 5?

A questo punto potevano mandare il nuovo format di Carmelita direttamente sull’ammiraglia, no? (Lo so che amate la mia vena polemica e per nulla ruffiana o compiacente ed io, anche per questo, sono pazza di voi).