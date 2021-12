Mila Suarez, l’ex compagna di Alex Belli, rompe il silenzio e torna a parlare dell’ormai famoso e pericolosissimo triangolo tra l’attore, Soleil Sorge e Delia Duran. A quanto pare Alex si è spinto sempre più oltre nelle ultime ore lasciandosi andare a parole importanti nei confronti di Soleil, fino a parlare di innamoramento. Di contro, la moglie Delia si sarebbe fatta consolare da un amico della coppia, prontamente paparazzata dal settimanale Chi.

Mila Suarez torna a parlare di Alex Belli e Delia Duran

Nel triangolo si inserisce a gamba tesa Mila Suarez, che non perde occasione per attaccare il suo ex. Tra le pagine del settimanale Nuovo Tv, la modella si è detta certa di una cosa:

Prima o poi la storia d’amore tra Alex e Delia finirà. L’amore non esiste, tra di loro. Non credo a Delia Duran.

Mila ha poi infierito su Alex spiegando cosa rappresenterebbe per lui una donna:

Per lui una donna è solo un’accompagnatrice, dato che si sente primadonna. Accetta solo donne che siano disposte a stare al suo gioco. E inaffidabile. Se eravamo insieme era perfetto, ma se mi assentavo allora combinava guai.

I due hanno avuto una storia di circa due anni prima di lasciarsi in malo modo, con liti in tv e diffide reciproche. Tornando a Delia Duran, la modella e attrice venezuelana, moglie del Vippone, è entrata diverse volte nella spiatissima Casa di Cinecittà e secondo Mila Suarez non la sorprenderebbe vederla presto concorrente del GF Vip:

Lei non si è arrabbiata con Alex perché vuole entrare nella Casa e credo stia facendo di tutto per far sì che accada.

E dopo le ultime dichiarazioni di Alex diventa sempre più probabile un suo ritorno al GF Vip.