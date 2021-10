Mila Suarez lo scorso mese è intervenuta attaccando Alex Belli, attuale concorrente del Grande Fratello Vip che aveva parlato di una diffida nei suoi confronti (ma anche per la ex moglie).

A distanza di un paio di settimane dal primo attacco, la ex fidanzata di Alex Belli torna in pista e punge nuovamente l’attore parlando del suo matrimonio con Delia Duran considerandolo “fake”:

Come faccio a parlare con tanta sicurezza? Nessuna ti conosce meglio di me… Con la sottoscritta hai dato il peggio. Poi tu la chiami moglie, anche se gira voce, che il tuo matrimonio fosse solo una cerimonia di apparenza, finto come te.

Nonostante la diffida Mila Suarez continua ad attaccare Alex Belli: l’attore verrà messo al corrente di queste novità? Staremo a vedere cosa accadrà questa sera durante la nuova puntata del Grande Fratello Vip in diretta su Canale 5.

Purtroppo mi vedo costretta a precisare alcuni punti relativi a questioni passate che avrei volentieri fatto a meno di affrontare. Permetto che, dopo essermi ampiamente confrontata con i miei legali, sono pienamente consapevole delle mie azioni e disposta a pagare fino all’ultimo centesimo pur di difendere la mia immagine ma soprattutto la mia dignità. In uno stato libero non si può accettare di non poter parlare liberamente della propria vita, passata e futura nonché tutelare la propria persona e tutto ciò che le è caro.