L’ex di Alex Belli, Mila Suarez, è tornata ad attaccare pesantemente il concorrente del Grande Fratello Vip, dopo gli ultimi avvenimenti. La complicità con Soleil Sorge (nonostante i dubbi di quest’ultima) e le parole della moglie Delia Duran avrebbero dato a Mila parecchio materiale su cui esprimere il suo punto di vista.

Mila Suarez attacca ancora Alex Belli

Attraverso un video pubblicato nelle sue Instagram Stories (potete vederlo in apertura), l’ex gieffina si è sfogata lanciando nuovamente delle pesanti frecciatine all’indirizzo del suo ex, Alex Belli, pur senza mai citarlo.

Sebbene abbia replicato alla domanda di un utente oscurando parzialmente i nomi, il riferimento è più che chiaro. A chi le domandava se per caso il suo ex e l’attuale moglie avessero una relazione aperta, Mila ha replicato:

Uno, due, tre… io quello che so è che se uno nel suo passato era una coppia aperta, penso anche nel presente. Le persone non cambiano, il lupo perde il pelo ma non il vizio.

La Suarez ha proseguito continuando a lanciare frecciatine:

Ci sono delle persone che sono sposate da sette anni perché non hanno soldi per pagare il divorzio. E’ tutto fumo su Instagram! Ci sono persone che accettano qualsiasi cosa, veramente fa schifo, non è per me. Per guadagnare due centesimi fanno i gossip, fanno finta, prendono se stessi in giro.

La modella ha detto la sua anche sul confronto avuto con la moglie nella Casa del GF Vip asserendo: